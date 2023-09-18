Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo: Pemimpin Harus Berikan Optimisme

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |10:23 WIB
Ganjar Pranowo: Pemimpin Harus Berikan Optimisme
Ganjar Pranowo saat mengisi Kuliah Kebangsaan di FISIP UI. (Foto: Achmad Al Fiqri)
DEPOK - Bakal calon presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menilai, seorang pemimpin harus memberikan optimisme. Ia pun merasa wajar jika hasil kinerja pemimpin itu tak bisa memuaskan seluruh pihak.

Hal itu disampaikan Ganjar saat isi Kuliah Kebangsaan FISIP UI bertajuk "Hendak ke Mana Indonesia Kita?" di Gedung Balai Serbaguna Purnomo Prawiro, Senin (18/9/2023).

"Pemimpin harus memberikan optimisme, data dan fakta boleh disajikan dan pemimpin bukan malaikat yang bisa menyelesaikan dengan seluruh kesempurnaan. Tidak ada itu," tutur Ganjar.

Ia pun merujuk akan kineja pemerintahan Indonesia. Menurutnya, capaian Indonesia tak terlalu buruk meskipun masih ada PR di sejumlah sektor.

"Bahwa ada problem tadi, korupsi iya. Ada problem layanan publik yang buruk, nanti saya diskusikan," ucap Ganjar.

Ia pun mendengar dan berbagai cerita dengan stakeholder seperti dalam forum KTT ASEAN beberapa waktu lalu. Ia merasa beruntung bisa berbincang dengan menteri ekonomi negara ASEAN.

