INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Jokowi: Kekuatan NU Sangat Luar Biasa

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |10:33 WIB
Presiden Jokowi: Kekuatan NU Sangat Luar Biasa
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa Nahdlatul Ulama (NU) memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Menurutnya, perlu konsolidasi dan organisasi yang baik dalam mengurus ormas Islam terbesar di Indonesia itu.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam sambutannya pada Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU) di Pondok Pesantren Al Hamid Cilangkap pada pagi hari ini Senin (18/9/2023).

"Kekuatan NU ini sangat luar biasa. Jumlah anggotanya sangat banyak, sangat besar. Tersebar di seluruh tanah air Indonesia dan bahkan tersebar di berbagai negara. Kekuatan besar ini perlu dikonsolidasi. Perlu diorganisasi dengan baik," kata Jokowi dalam sambutannya.

Jokowi meminta NU untuk terus meningkatkan kualitasnya tidak hanya pada bisa sosial, keagamaan dan kemanusiaan saja. Tetapi, katanya, juga di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia profesional, di dunia kewirausahaan.

"Saya setuju dan mendukung apa yang sedang dan akan dilakukan oleh PBNU. Digitalisasi bisa masuk sebagai pintu masuknya untuk mengkonsolidasikan kekuatan NU baik yang ada di dalam negeri, maupun yang berada di luar negeri," kata Jokowi.

Jokowi menyadari bahwa kondisi warga nahdiyin di akar rumput perlu didukung. Pemerintah, katanya, menyambut baik inisiatif PBNU membentuk gerakan keluarga maslahat (GKM) NU. Menurutnya gerakan itu sangat penting untuk meningkatkan kualitas keluarga Indonesia terutama untuk para nahdliyyin di level akar rumput.

