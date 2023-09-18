Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Baintelkam Keluarkan SKCK untuk Ganjar dan Cak Imin, Prabowo dan Anies Belum

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |11:35 WIB
Baintelkam Keluarkan SKCK untuk Ganjar dan Cak Imin, Prabowo dan Anies Belum
Polri Terbitkan SKCK untuk Ganjar dan Cak Imin/ist
A
A
A

JAKARTA - Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri telah mengeluarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk bakal calon presiden dan wakil presiden sebagai syarat Pemilu serentak tahun 2024.

Demikian diutarakan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada awak media, di Jakarta, Senin (18/9/2023).

Dua SKCK itu sudah dikeluarkan oleh Baintelkam Polri yaitu untuk Ganjar Pranowo dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

"Sampai saat ini Baintelkam Polri telah menerbitkan dua SKCK untuk bakal calon presiden dan wakil presiden, yaitu Ganjar Pranowo dan Muhaimin Iskandar," kata Ramadhan.

SKCK itu, kata Ramadhan telah diterbitkan pada Kamis tanggal 14 September 2023. Namun, ia enggan merinci nomor SKCK yang telah diterbitkan untuk kedua bakal calon presiden dan wakil presiden itu.

Halaman: 1 2
1 2
      
