Jokowi Ungkap Makna Angka Sembilan pada Pembangunan Universitas NU

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pihaknya mendukung kualitas pendidikan di Nahdlatul Ulama (NU), salah satunya pembangunan Universitas NU di Yogyakarta.

"Pemerintah mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Nahdlatul Ulama. Salah satu contohnya yang tadi telah disampaikan Gus Yahya yaitu UNU (Universitas NU) di Yogyakarta milik PBNU yang membangun gedung setinggi 9 lantai. Gedungnya 9 lantai," kata Jokowi dalam sambutannya pada pembukaan Munas-Konbes NU di Pondok Pesantren Al Hamid, Cilangkap, Senin (18/9/2023).

Jokowi bersikukuh agar UNU dibangun dengan 9 lantai. Menurutnya angka sembilan sangat melambangkan NU.

"Tinggi 9 lantai itu penting dan saya saat itu tidak mau dinego. Harus 9 lantai. Sebab angka 9 itu penting bagi NU. NU itu bintang sembilan. Sembilan itu wali songo. Songo itu kan 9," kata Jokowi.

"Alhamdulillah saat ini gedung 9 lantai sudah selesai dibangun. interior dan furnitur hampir selesai dan sudah mulai dipergunakan walau belum diresmikan. Artinya ini produktif. belum diresmikan sudah digunakan," tambahnya.

Selain gedung, Jokowi meminta agar program pendidikan pada UNU juga harus diperhatikan. Dirinya berharap UNU dapat menjadi lokomotif yang menarik banyak lembaga pendidikan tinggi NU.

"Untuk belajar ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk bersaing menjadi tenaga profesional, untuk bersaing menjadi enterpreneur, menjadi wirausaha dan tetap berakar kuat kepada ke-NU-annya," jelasnya.