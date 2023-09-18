Hary Tanoesoedibjo Serahkan Bantuan Gerobak Perindo di Jambi

JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) menyerahkan bantuan gerobak untuk pedagang kecil di Jambi, Sabtu 16 September 2023.

HT memberikan bantuan tersebut kepada sejumlah pedagang kecil di Jambi, di antaranya Pak Sidiq, Bu Diana, dan Pak Saharudin.

HT berharap, bantuan gerobak Perindo tersebut bisa meningkatkan kesejahteran bagi penerimanya.

“Memberikan Gerobak Perindo kepada para pedagang kecil di Jambi: Pak Sidiq, Bu Dina dan Pak Saharudin. Mudah-mudahan dengan bantuan Gerobak Perindo, pendapatannya makin banyak,” ujar HT seraya membagikan foto dan video kegiatan pada laman Instagram miliknya, Senin (18/09/2023).

Dia menjelaskan bahwa gerobak Perindo merupakan simbol dari perjuangan partai. Di antaranya untuk pengentasan kemiskinan, mengatasi kesenjangan sosial, mempercepat produktivitas rakyat kecil, menyejahterakan rakyat kecil.

(Fakhrizal Fakhri )