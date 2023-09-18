Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hary Tanoesoedibjo Serahkan Bantuan Gerobak Perindo di Jambi

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |13:04 WIB
Hary Tanoesoedibjo Serahkan Bantuan Gerobak Perindo di Jambi
HT berikan bantuan gerobak Perindo ke pedagang di Jambi (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) menyerahkan bantuan gerobak untuk pedagang kecil di Jambi, Sabtu 16 September 2023.

HT memberikan bantuan tersebut kepada sejumlah pedagang kecil di Jambi, di antaranya Pak Sidiq, Bu Diana, dan Pak Saharudin.

HT berharap, bantuan gerobak Perindo tersebut bisa meningkatkan kesejahteran bagi penerimanya.

“Memberikan Gerobak Perindo kepada para pedagang kecil di Jambi: Pak Sidiq, Bu Dina dan Pak Saharudin. Mudah-mudahan dengan bantuan Gerobak Perindo, pendapatannya makin banyak,” ujar HT seraya membagikan foto dan video kegiatan pada laman Instagram miliknya, Senin (18/09/2023).

Dia menjelaskan bahwa gerobak Perindo merupakan simbol dari perjuangan partai. Di antaranya untuk pengentasan kemiskinan, mengatasi kesenjangan sosial, mempercepat produktivitas rakyat kecil, menyejahterakan rakyat kecil.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186678/hary_tanoe-baOt_large.jpg
Hary Tanoe dan Angela Tanoesoedibjo Hadiri Pembukaan CIFP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/337/2990591/hary-tanoesoedibjo-selamat-paskah-semoga-hari-ini-penuh-dengan-kebahagiaan-hMc1SZ0LtB.jpg
Hary Tanoesoedibjo: Selamat Paskah, Semoga Hari Ini Penuh dengan Kebahagiaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/337/2981885/hary-tanoesoedibjo-selamat-hari-raya-nyepi-tahun-baru-saka-1946-rg5WRKciAG.jpg
Hary Tanoesoedibjo: Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1946
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/11/337/2968698/hary-tanoesoedibjo-bagikan-momen-rayakan-imlek-bersama-ganjar-pranowo-YiJ1hd9qnG.jpg
Hary Tanoesoedibjo Bagikan Momen Rayakan Imlek Bersama Ganjar Pranowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/1/2966336/hary-tanoesoedibjo-pastikan-caleg-partai-perindo-akan-berjuang-untuk-rakyat-indonesia-DJI28bqo5X.jpg
Hary Tanoesoedibjo Pastikan Caleg Partai Perindo Akan Berjuang untuk Rakyat Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/03/337/2964963/tiba-di-gbk-hary-tanoe-dan-liliana-hadiri-kampanye-akbar-ganjar-mahfud-NYQrYsbR4F.jpg
Tiba di GBK, Hary Tanoe dan Liliana Hadiri Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement