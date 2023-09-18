Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Berduka! Dirkrimsus Polda Sumsel Peraih Adhi Makayasa 1998 Kombes Agung Marlianto Meninggal

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |13:07 WIB
Polri Berduka! Dirkrimsus Polda Sumsel Peraih Adhi Makayasa 1998 Kombes Agung Marlianto Meninggal
Kombes Agung Marlianto Meninggal/ist
A
A
A

 

JAKARTA - Kabar duka datang dari keluarga besar Polri. Pasalnya, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel, Kombes Agung Marlianto meninggal dunia pada hari ini.

"Iya benar," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (18/9/2023).

Berdasar informasi yang diperoleh Okezone, mantan Kapolsek Gambir ini meninggal dunia di Rumah Sakit MRCC Siloam Semanggi, Jakarta.

Kombes Agung menghembuskan nafas terakhir sekira pukul 03.45 WIB. Ucapan belasungkawa mengalir dari sejumlah anggota Korps Bhayangkara.

Kombes Agung Marlianto merupakan peraih penghargaan Adhi Makayasa alumni Akpol angkatan 1998.

Agung Marlianto menjabat sebagai Dirreskirmsus Polda Sumsel pada akhir tahun 2022 lalu menggantikan Kombes Barly Ramadhani.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192820/polri-SoHX_large.jpg
DPR Apresiasi Ketegasan Jenderal Sigit Jaga Marwah Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192813/polda_metro-8ya2_large.jpg
Laporan Warga di Polda Metro Jaya Tertinggi di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192755/prabowo-4jUI_large.jpg
Kapolri Minta Anak Buah Tak Baper Sikapi Istilah 'No Viral No Justice'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192717/kapolri-IHGC_large.jpg
Tangkap Buronan Interpol hingga Kirim Pasukan Perdamaian PBB, Polri Diperhitungkan di Kancah Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192707/kapolri-v4qY_large.jpg
Empati Korban Bencana, Kapolri Imbau Warga Rayakan Tahun Baru Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192700/polri-KlfU_large.jpg
Polri Perbaiki dan Bangun 101 Jembatan, Mudahkan Mobilitas Masyarakat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement