Polri Berduka! Dirkrimsus Polda Sumsel Peraih Adhi Makayasa 1998 Kombes Agung Marlianto Meninggal

JAKARTA - Kabar duka datang dari keluarga besar Polri. Pasalnya, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel, Kombes Agung Marlianto meninggal dunia pada hari ini.

"Iya benar," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (18/9/2023).

Berdasar informasi yang diperoleh Okezone, mantan Kapolsek Gambir ini meninggal dunia di Rumah Sakit MRCC Siloam Semanggi, Jakarta.

Kombes Agung menghembuskan nafas terakhir sekira pukul 03.45 WIB. Ucapan belasungkawa mengalir dari sejumlah anggota Korps Bhayangkara.

Kombes Agung Marlianto merupakan peraih penghargaan Adhi Makayasa alumni Akpol angkatan 1998.

Agung Marlianto menjabat sebagai Dirreskirmsus Polda Sumsel pada akhir tahun 2022 lalu menggantikan Kombes Barly Ramadhani.