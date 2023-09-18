Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bak Rentenir Gaya Baru, TGB Zainul Majdi Ajak Masyarakat Jauhi Pinjol

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |17:43 WIB
Bak Rentenir Gaya Baru, TGB Zainul Majdi Ajak Masyarakat Jauhi Pinjol
TGB Zainul Majdi Minta Masyarakat Jauhi Pinjol
LOMBOK BARAT-Ketua Umum PB NWDI TGB HM Zainul Majdi mengingatkan masyarakat untuk tidak tergoda pinjaman online (pinjol) yang saat ini menawarkan kemudahan mendapatkan uang.

"Dulu kita mengenal bank rontok, bank subuh. Harus berhati-hati," katanya di Johar Permai Jatisela, Kabupaten Lombok Barat, Minggu (17/9/2023) malam.

Demikian diutarakan TGB --yang juga Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo ini-- saat mengisi Tabligh Akbar memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan TGB, pinjol dapat dikatakan sebagai rentenir gaya baru.

"Ratusan miliar terjerat utang (pinjol) sampai menjual apapun," ujar TGB yang juga cucu pahlawan nasional TGKH M Zainuddin Abdul Madjid ini.

Mantan Gubernur NTB dua periode ini melansir data, bila korban pinjol 42 persen adalah para guru. Berikutnya, ada 18 persen merupakan ibu rumah tangga.

"Terjerat pinjol karena gaya hidup. Lihat orang lain memiliki sesuatu kemudian ikut, mudah kepingin, " ucapnya.

Akibat pinjol, sambung TGB, memicu kemiskinan akibat bunga berlipat. Ada yang sampai stres akibat meminjam di pinjol.

"Sampai ada anak membunuh ibunya karena tidak mau membayar (melunasi) pinjol. Ada juga karyawan merampok tempat kerja karena terjerat pinjol, " imbuhnya.

Selain pinjol, Doktor Ahli Tafsir Alquran ini juga menyinggung mengenai iklan menghasilkan uang cepat yang marak di media sosial. Korban dari iklan ini berjuta orang. "Termasuk soal trading dan judi online. Kita harus ini, " pesan TGB.

