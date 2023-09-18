Budidaya Kelinci Jumbo Hasilkan Cuan Gede, Saksikan Okezone Updates Malam Ini Pukul 21.00 WIB!

JAKARTA - Okezone Updates kembali menyapa Anda pada Senin (18/9/2023) ceria ini. Masih dengan berita seru dan menarik yang sayang untuk dilewatkan.

Okezone Updates hari ini akan membahas budidaya kelinci unik di Jombang, Jawa Timur. Kelinci ini berukuran jumbo dan lebih besar dari kelinci pada umumnya. Meski berukuran besar, kelinci jenis German Giant ini sangat jinak sehingga tampak lucu dan menggemaskan.

Jenis kelinci hias ini jumlah penangkarannya belum banyak di Indonesia. Itu sebabnya harga kelinci jumbo di pasaran cukup fantastis. Untuk anaknya saja bisa mencapai Rp3 juta hingga Rp5 juta per ekor, sedangkan kelinci jumbo dewasa mencapai Rp8 juta hingga Rp12 juta per ekor.