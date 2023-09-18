Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dalam Sepekan, 55 Kejadian Bencana Terjadi di Indonesia Didominasi Karhutla

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |19:16 WIB
Dalam Sepekan, 55 Kejadian Bencana Terjadi di Indonesia Didominasi Karhutla
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari (Foto: Binti M)
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 55 kejadian bencana terjadi dalam sepekan atau per periode 11 sampai 17 September 2023. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih mendominasi.

“Secara umum ada 55 kejadian bencana ini bisa kita lihat masih didominasi kebakaran hutan dan lahan,” ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam Disaster Briefing, Senin (18/9/2023).

Aam sapaan akrab Abdul Muhari mengatakan, dominasi karhutla ini karena masih berada pada fase puncak musim kemarau. Namun, harus dibedakan dengan kondisi kebakaran di wilayah Pulau Jawa yang kebanyakan dari ulah manusia seperti halnya kejadian kebakaran di Gunung Bromo.

“Memang kita masih dalam fase puncak musim kemarau ya. Saya tetapi mungkin ya agak membedakan kalau misalkan di beberapa minggu yang lalu kita fokus pada permasalahan api yang ada di pulau Jawa, apakah itu kebakaran gunung, kebakaran sampah,” kata Aam.

“Nah, ini ada upaya yang optimal baik itu di satgas darat, satgas udara dan juga dibantu oleh hujan, beberapa kebakaran atau api yang ada di Gunung Bromo dan berapa gunung lain bisa dikendalikan. Dan Bromo sudah bisa dipadamkan,” tambahnya.

Aam menambahkan, yang harus menjadi perhatian adalah meskipun saat ini kondisi kemarau akibat fenomena El Nino, namun sebenarnya jika tidak ada intervensi manusia maka tidak akan terjadi karhutla.

“Kita sebut sebagai efek katalis ya, tapi bukan penyebab, jadi bukan musim kemaraunya yang menyebabkan api, yang menyebabkan api itu ada intervensi manusia. Alamnya nggak bisa tiba-tiba muncul api, muncul kebakaran, nggak mungkin. (Penyebab) utama adalah manusia, pasti manusia. Tapi kondisi kering, kondisi panas mempercepat penyebaran api,” papar Aam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/340/3160613/polri-2lcI_large.jpg
Breaking News! Perwira Brimob Tewas saat Padamkan Kebakaran Hutan di Riau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/340/3159372/kebakaran-5GQu_large.jpg
Modifikasi Cuaca Berhasil Turunkan Hujan dan Kendalikan Kebakaran Hutan di Jambi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/608/3151995/kebakaran-fBxD_large.jpg
Kebakaran Hutan Melanda Kawasan Danau Toba, Sudah 50 Hektare Lahan Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/519/3038425/lahan-di-gunung-arjuno-kembali-terbakar-21-hektare-hangus-dijilat-si-jago-merah-eeom38sd6l.jpg
Lahan di Gunung Arjuno Kembali Terbakar, 21 Hektare Hangus Dijilat Si Jago Merah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/337/3037796/karhutla-menurun-bmkg-klaim-efek-modifikasi-cuaca-adDAx2fOlg.jpg
Karhutla Menurun, BMKG Klaim Efek Modifikasi Cuaca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/608/3036336/hutan-lindung-di-danau-toba-terbakar-dpr-cukup-ironi-hanya-ditangani-seadanya-W7nA1YfuIy.jpg
Hutan Lindung di Danau Toba Terbakar, DPR: Cukup Ironi Hanya Ditangani Seadanya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement