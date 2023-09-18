Kenalan di Lapas, Selebgram Nur Utami Ternyata Tahu Suaminya Bandar Narkoba

JAKARTA - Polisi menyatakan, Selebgram Makassar Nur Utami sudah tahu kalau suaminya inisial S merupakan bandar narkotika.

Menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Kombes Jayadi, Nur Utami dan S berkenalan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) narkotika.

"Oh sudah, jadi sejak awal sebelum mereka menikah antara NU dan S , itu mereka sudah saling mengenal. Jadi, mereka berkenalan ketika si S ini berada di lapas terkait kasus narkotika," kata Jayadi di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (18/9/2023).

Jayadi menjelaskan, S suami dari Nur Utami pernah ditangkap serta dilakukan penahanan dalam kasus narkotika. Dalam hal itu, mereka berdua berkenalan dan mengetahui bahwa S adalah bandar narkotika.