HOME NEWS NASIONAL

Lagi, KPK Tahan Satu Tersangka Penyaluran Bansos Kemensos

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |19:54 WIB
Lagi, KPK Tahan Satu Tersangka Penyaluran Bansos Kemensos
KPK tahan tersangka korupsi Bansos Kemensos (Foto: Nur Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menahan tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020 sampai 2021 di Kementerian Sosial (Kemensos RI).

Satu tersangka tersebut adalah mantan Direktur Utama (Dirut) PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistics sekaligus eks Dirut PT Transjakarta, M Kuncoro Wibowo (MKW), pada Senin 18 September 2023 malam.

"Untuk kebutuhan proses penyidikan tim penyidik menahan tersangka MKW," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (18/9/2023).

Demi kepentingan penyidikan, selanjutnya yang bersangkutan akan dilakukan selama 20 hari pertama di rumah tahanan (rutan) KPK.

"Sejak tanggal 18 November 2023, hari ini sampai dengan 7 Oktober 2023," ujar Asep.

Sebagai informasi, telah menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyaluran bansos beras untuk KPM PKH tahun 2020 sampai 2021 di Kemensos RI).

Keenam tersangka tersebut yakni, mantan Direktur Utama (Dirut) PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistics sekaligus eks Dirut PT Transjakarta, M Kuncoro Wibowo (MKW); Ketua Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP) Ivo Wongkaren (IW).

Halaman:
1 2
      
