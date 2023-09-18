Isi Kuliah Kebangsaan di UI, Ganjar Pranowo Gagas Strategi Menuju Indonesia Emas

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo hadir dalam Kuliah Kebangsaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) di Balai Serbaguna Purnomo Prawiro UI, pada Senin (18/9/2023).

Ganjar menjadi tokoh bangsa kedua yang dihadirkan pada Kuliah Kebangsaan FISIP UI setelah Anies Baswedan yang hadir lebih dulu pada 29 Agustus 2023.

Tema yang diangkat dalam kuliah kebangsaan yakni “Hendak ke mana Indonesia Kita? Gagasan, Pengalaman, dan Rancangan Para Pemimpin Masa Depan”

Ganjar tampil di hadapan sekitar 1.200 peserta kuliah yang sebagian besar diisi mahasiswa dan sivitas akademika UI. Politisi yang baru saja menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah tersebut memaparkan visi dan pemikirannya terhadap masa depan Indonesia dalam sebuah presentasi yang diberi judul “Gaspol Menuju Indonesia Emas”.

Ganjar memaparkan tiga fondasi dan tujuh strategi untuk memajukan Indonesia. Ketiga fondasi itu adalah melipatgandakan anggaran, digitalisasi pemerintahan, dan membasmi korupsi. Sementara itu, strategi yang dikemukakan di antaranya menghapus kemiskinan, membangun sumber daya manusia (SDM) yang produktif, memperkuat jaring keamanan sosial, dan mengembalikan alam Indonesia.

Gagasan-gagasan Ganjar yang dipaparkan tersebut kemudian ditanggapi para panelis yang terdiri atas sivitas akademika FISIP UI, antara lain Guru Besar Sosiologi, Sudarsono Hardjosoekarto; Dosen Departemen Antropologi, Suraya Afiff, Dosen Departemen Ilmu Komunikasi serta Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik, Ummi Salamah.

Kemudian, mahasiswa Kriminologi dan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa, Muhammad Fikri Rafi Dartaman; dan mahasiswa Ilmu Politik yang aktif dalam Komunitas Kota Bergerak, Della Azzahra Soepardiyanto. Pada sesi tersebut, Dekan FISIP UI, Semiarto Aji Purwanto bertindak sebagai moderator.