Selebgram Nur Utami Ditangkap Bareskrim Usai Umrah

JAKARTA - Bareskrim Polri menyatakan Selebgram Makassar, Nur Utami (NU) ditangkap setelah yang bersangkutan pulang ibadah Umrah. Ia ditangkap terkait kasus narkoba jaringan Fredy Pratama.

"Si NU ini melaksanakan ibadah umrah 2 minggu atau tiga minggu yang lalu kemudian kita lakukan penangkapan," kata Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Kombes Jayadi, Senin (18/9/2023).

Jayadi menyebut, kemungkinan NU baru bertemu dengan suaminya berinisial S pada pekan lalu. S sendiri sampai saat ini masih dalam perburuan aparat kepolisian terkait kasus narkotika jaringan Fredy Pratama.

"Mungkin minggu lalu ya, karena baru kita tangkap minggu lalu mereka ketemu," ujar Jayadi.