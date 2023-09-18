Ganjar Hadiri Diskusi di UI, Partai Perindo: Momentum Dialog Calon Pemimpin Bangsa dengan Mahasiswa

JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah menilai kehadiran Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo dalam acara kuliah kebangsaan di Universitas Indonesia (UI) adalah langkah yang positif.

Menurutnya, ini merupakan kesempatan baik bagi calon pemimpin untuk berkomunikasi langsung dengan mahasiswa dan masyarakat serta mengungkapkan visi dan rencananya untuk masa depan Indonesia.

"Dialog antara calon pemimpin dan masyarakat akademis seperti ini penting untuk membangun pemahaman bersama dan menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia," kata Ferry Kurnia kepada wartawan di Jakarta, Senin (18/9/2023).

Menurut Kang Ferry -- yang juga yang merupakan Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat I (Kota Bandung dan Cimahi) itu -- kehadiran Ganjar Pranowo di acara kuliah kebangsaan di Universitas Indonesia merupakan peluang menjelaskan secara rinci visi kepemimpinannya.

Termasuk bagaimana berencana mengatasi masalah-masalah kritis seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan sosial di Indonesia.

Selain itu, Ganjar menurutnya berkesempatan membahas langkah-langkah konkret untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional, meningkatkan akses pendidikan, dan mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk bersaing di tingkat global.