HOME NEWS NASIONAL

Perangi Krisis Iklim, Ketua DPR Tekankan Pentingnya Bangun Ekosistem EBT

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |20:55 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani (Foto: Sindonews)
Ketua DPR RI Puan Maharani (Foto: Sindonews)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya membangun ekosistem energi baru terbarukan (EBT). Itu perlu dilakukan untuk memerangi krisis iklim, polusi dan hilangnya keanekaragaman hayati.

"Meningkatnya emisi gas rumah kaca, pencemaran udara dan air, serta kerusakan ekosistem menjadi masalah serius yang mengancam keseimbangan Bumi. Salah satu solusi utama untuk mengatasi masalah ini adalah dengan membangun ekosistem energi baru terbarukan yang berkelanjutan," ujar Puan, Senin (18/9/2023).

Puan mengungkapkan itu saat menghadiri puncak Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan, Energi Baru Terbarukan (LIKE) 2023 di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, bersama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Acara tersebut merupakan ajang untuk mengenalkan aktualisasi kerja dan langkah-langkah korektif kebijakan Pemerintah, serta implementasinya di sektor kehutanan dan lingkungan hidup. Puan merupakan salah satu tokoh yang kerap menyoroti isu perubahan iklim.

Ia kerap menyuarakan pentingnya semua pihak berupaya keras melakukan aksi nyata untuk mengatasi perubahan iklim, termasuk di forum-forum internasional.

"Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan peningkatan drastis dalam penggunaan energi terbarukan, yang membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang merusak lingkungan," tuturnya.

"Energi terbarukan tidak hanya lebih bersih, tetapi juga lebih berkelanjutan, karena sumber dayanya dapat diperbaharui tanpa batas, berbeda dengan bahan bakar fosil yang semakin terbatas," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
