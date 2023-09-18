Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI Dampingi Presiden Jokowi Hadiri Munas dan Konbes NU 2023 di Ponpes Al-Hamid

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |22:10 WIB
Panglima TNI Dampingi Presiden Jokowi Hadiri Munas dan Konbes NU 2023 di Ponpes Al-Hamid
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dampingi Presiden Jokowi hadiri Munas dan Konbes NU di Ponpes Al Hamid. (Dok Puspen TNI)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdhatul Ulama Tahun 2023, di Pondok Pesantren Al Hamid, Jakarta Timur, Senin (18/9/2023).

Dalam sambutannya, Presiden RI menyampaikan NU memiliki kekuatan yang sangat besar, sebab anggotanya tersebar di seluruh pelosok Tanah Air dan berbagai negara.

Dengan kekuatan besar ini perlu dikonsolidasikan dan terus ditingkatkan kemampuannya ke berbagai bidang ilmu lainnya. "Kekuatan besar ini perlu dikonsolidasi, perlu diorganisasi dengan baik, ditingkatkan terus kualitasnya, bukan hanya di bidang sosial, bidang keagamaan, dan kemanusiaan, tapi juga ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia profesional dan kewirausahaan," kata Presden RI dalam pidatonya, dikutip dari siaran pers Puspen TNI.

Untuk itu, kepala negara mendukung inisiatif dari PBNU dalam hal digitalisasi, untuk mengonsolidasikan kekuatan di dalam negeri maupun di luar negeri.

Selain itu, Presiden RI mendukung inisiatif Gerakan Keluarga Maslahat Nahdhatul Ulama. Hal ini berguna untuk meningkatkan kualitas keluarga di Indonesia terutama dari kalangan akar rumput.

"Hal ini merupakan kekuatan besar NU untuk menyongsong masa depan. Mereka-mereka ini harus dihubungkan dengan umat di akar rumput, mereka harus menjadi bagian solusi bagi Nahdliyin di akar rumput guna mensejahterakan umat," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
