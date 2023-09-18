Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Dinilai Independen Bukan Boneka Siapapun!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |22:13 WIB
Ganjar Pranowo Dinilai Independen Bukan Boneka Siapapun!
Ganjar Pranowo di Universitas Indonesia (foto: dok ist)




JAKARTA – Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo ditanya tentang petugas partai oleh mahasiswa saat memberikan kuliah kebangsaan di Universitas Indonesia.

Ganjar menjawab selama 10 tahun jadi gubernur dirinya hanya melayani rakyat, bukan mengedepankan kepentingan partai.

“Kalau anda riset tentang saya, apa yang saya lakukan, apakah saya hanya berpihak pada partai saya, mungkin nyaris anda tidak menemukan,” kata Ganjar kepada Naufal, Mahasiswa Ilmu Politik Fisip UI, Senin (18/9/2023).

Menanggapi hal ini, Pengamat politik Saidiman Ahmad menyatakan, jawaban Ganjar tepat. Menurutnya selama sepuluh tahun jadi gubernur di Jawa Tengah, Ganjar cukup independen.

“Ganjar cukup independen. Tidak terlihat dia jadi boneka siapa pun. Bahkan sebelumnya, partainya sendiri terlihat agak kritis pada Ganjar,” kata Saidiman yang juga Peneliti Saiful Mujani Research Center (SMRC) itu.

Pernyataan Saidiman bisa dirunut dari jejak perjalanan Ganjar. Sebagai gubernur, Ganjar beberapa kali terlibat perang statemen dengan pimpinan DPD PDIP Jateng maupun ketua DPRD Jateng dari PDIP.



      
