HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tabrak Rumah Makan di Cikarang Bekasi, Sopir Angkot Tewas Seketika

Ade Suhardi , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |02:45 WIB
Tabrak Rumah Makan di Cikarang Bekasi, Sopir Angkot Tewas Seketika
Ilustrasi/Foto: Istimewa
BEKASI - Mobil angkutan kota (angkot) menabrak sebuah rumah makan di perempatan, Jalan Raya RE Martadinata, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Akibat dari kecelakaan itu, seorang sopir berinisial AH tewas saat kejadian.

"Betul (tewas) tapi kami belum bisa pastikan sopirnya tewas sebelum atau sesudah menabrak. Ini masih kita selidiki. Sopirnya tewas, sudah di rumah sakit," ujar Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Bekasi Iptu Carmin saat di konfirmasi, Minggu (17/9/2023).

Peristiwa kecelakaan itu terjadi, pada Minggu (17/9/2023) sekira pukul 13.15 WIB. Awalnya, kata Carmin, dari keterangan saksi di lokasi, angkot tersebut melaju dari arah utara menuju selatan. Namun, setibanya di lokasi diduga hilang kendali menabrak pembatas jalan.

"Jadi angkot itu, bukan cuma nabrak pembatas jalan, akan tetapi terus melaju hingga menabrak rumah makan padang dan motor yang terparkir di depannya. Pekerja rumah makan juga ikut tertabrak," kata Dia.

Akibat insiden itu, seorang sopir angkot tewas di lokasi. Kecelakaan itu juga melibatkan pengunjung berinisial I, dan karyawan rumah makan berinisial RR hingga mengalami luka-luka, keduanya harus mendapatkan perawatan di rumah sakit.

1 2
      
