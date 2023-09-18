Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lapak di Duren Sawit Ludes Terbakar, Diduga karena Korsleting Listrik

Nanda Aria , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |04:17 WIB
Lapak di Duren Sawit Ludes Terbakar, Diduga karena Korsleting Listrik
Ilustrasi/Foto: Istimewa
A
A
A

 

JAKARTA - Sebuah lapak di Jalan Rawa Domba RT 05/RW 04 Kelurahan/Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, ludes dilalap si jago merah pada Senin dini hari.

Kepala Seksi Operasional Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur Gatot Sulaeman ketika dikonfirmasi mengatakan peristiwa kebakaran itu terjadi sekitar pukul 00.20 WIB.

 BACA JUGA:

"Warga setempat melihat api tiba-tiba sudah membesar dan merambat ke kabel udara," ucap Gatot dikutip dari Antara, Senin (18/9/2023).

Halaman:
1 2
      
