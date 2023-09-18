Lapak di Duren Sawit Ludes Terbakar, Diduga karena Korsleting Listrik

JAKARTA - Sebuah lapak di Jalan Rawa Domba RT 05/RW 04 Kelurahan/Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, ludes dilalap si jago merah pada Senin dini hari.

Kepala Seksi Operasional Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur Gatot Sulaeman ketika dikonfirmasi mengatakan peristiwa kebakaran itu terjadi sekitar pukul 00.20 WIB.

"Warga setempat melihat api tiba-tiba sudah membesar dan merambat ke kabel udara," ucap Gatot dikutip dari Antara, Senin (18/9/2023).