INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tinjau Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Bogor, Bey Machmudin: Ini Bentuk Kehadiran Pemerintah untuk Masyarakat

Awaludin , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |06:56 WIB
Tinjau Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Bogor, Bey Machmudin: Ini Bentuk Kehadiran Pemerintah untuk Masyarakat
Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin (foto: dok ist)
A
A
A

BOGOR - Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau lokasi pembangunan Bendungan Cibeet dan penanganan inpres jalan daerah (IJD) di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada hari Minggu, 17 September 2023.

Dalam keterangannya usai peninjauan, Bey menyebut bahwa pembangunan sejumlah infrastruktur tersebut merupakan salah satu bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

“Tahun 2021 ada banjir dan ini salah satu pengendaliannya, dimana negara hadir untuk segera membangun bendungan di Cibeet dan juga Cijuray,” ucapnya.

Lebih lanjut, Bey menyatakan bahwa pembebasan lahan yang dilakukan dalam pembangunan bendungan tersebut telah dilakukan secara bertahap dan memahami pentingnya pembangunan bendungan ini.

Selain itu, mengenai perbaikan inpres jalan daerah (IJD) di Kabupaten Bogor, Pj Gubernur Jawa Barat juga menilai hal tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada aksesibilitas masyarakat di daerah.

“Jadi ini bukti bahwa pemerintah juga memperhatikan jalan-jalan yang di daerah untuk diperbaiki,” tandasnya.

