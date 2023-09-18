Relawan Ganjar Gelar Bedah Basecamp Ojol di Jakut, Jadi Lebih Nyaman Nunggu Orderan

JAKARTA UTARA - Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas Ojek Online (Kajol) Indonesia menggelar kegiatan positif untuk menebar kebaikan.

Kali ini, mereka mengadakan bedah basecamp para driver ojol yang ada di Jalan Baru Ancol Selatan, RT 015, RW 007 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Minggu (17/9).

Juru Bicara Kajol Indonesia Risnanda mengatakan, mereka baru pertama kali hadir dan mengadakan kegiatan di Jakarta Utara.

Kehadiran mereka pun mendapat sambutan yang sangat positif dari rekan sesama ojol.

"Ini merupakan giat perdana Kajol Indonesia di Jakarta Utara. Acara pun berjalan dengan lancar dan kondusif," ujar dia dalam keterangannya dikutip Senin (18/9/2023).

Terlebih tidak sedikit dari rekan sesama ojol yang memang sudah kenal dengan sosok Ganjar Pranowo.

Dengan begitu, kehadiran Kajol pun sangat disambut oleh para warga maupun rekan sesama ojek daring.