Kebakaran Hanguskan Satu Rumah dan Gudang Penyimpanan di Bekasi

BEKASI - Kebakaran melanda satu unit rumah dan lahan kosong, serta gudang penyimpanan di Jalan Raya Kalimalang, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Sebanyak 8 unit mobil Damkar dari Kabupaten Bekasi dikerahkan untuk memadamkan api.

"Yang kebakaran satu unit rumah dan lahan kosong dan juga gudang rongsok," ujar Kompol Rudi Wiransyah Setiono, Senin (18/9/2023).

BACA JUGA:

Rudi mengatakan, peristiwa kebakaran itu menghanguskan satu unit rumah dan lahan kosong serta gudang penyimpanan milik Ahyar (42), pada Senin (18/9/2023) sekira pukul 04.00 WIB pagi.

"Api pertama muncul dari lahan kosong gudang penyimpanan pallet plastik, kayu dan drum besi sebelah kanan rumah. Api dengan cepat membesar dan merembet ke rumah korban dan gudang penyimpanan pallet kayu sebelah kiri rumah," ucapnya.

BACA JUGA:

Api baru berhasil dijinakkan setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran (damkar) dari Kabupaten Bekasi untuk memadamkan kobaran api.

"Sekira pukul 06.00 WIB api berhasil dipadamkan oleh petugas," imbuhnya.