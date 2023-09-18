Operasi Zebra di Jakpus, Polisi Tegaskan Tak ada Tilang Manual

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya mulai melakukan Operasi Zebra Jaya pada hari ini, Senin (18/9/2023).

Operasi Zebra Jaya ini bakal diselenggarakan hingga tanggal 1 Oktober 2023 mendatang. Salah satunya di Tugu Tani, Jakarta Pusat.

Wakasat Lantas Jakarta Pusat, AKP Linda mengatakan bahwa kegiatan hari pertama tersebut masih berupa teguran dan imbauan kepada pengendara.

"Adapun kegiatan kami dalam operasi ini adalah memberikan edukasi himbauan kepada masyarakat pengguna jalan yang melintas di sekitar Jakarta Pusat dengan membagikan pamflet operasi zebra yang isinya adalah sasaran-sasaran daripada operasi zebra," ujar Linda di Tugu Tani, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2023).

Linda menambahkan bahwa dalam operasi zebra kali ini, pihaknya sama sekali tidak memberlakukan tilang manual. Namun, hanya memberlakukan tilang elektronik atau ETLE.

"Adapun kegiatan ini kami tidak melakukan penindakan dengan tilang, penindakan tilang selama operasi zebra yaitu kami lakukan dengan tilang ETLE, tentu tilang manual tidak ada," tuturnya.

"Yang kami sampaikan kepada pengguna jalan, agar selalu tertib berlalulintas patuh terhadap peraturan peraturan berlalu lintas," sambungnya.