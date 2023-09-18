Rebutan Parkir RSU, Ratusan Massa Pemuda Pancasila Kepung Kantor Satpol PP Tangsel

TANGERANG SELATAN - Ratusan massa Ormas Pemuda Pancasila (PP) berkumpul di halaman kantor Satpol PP, Setu, Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (18/09/23).

Massa PP mendatangi kantor Satpol PP dengan berkonvoi mengendarai motor hingga mobil bercorak khas loreng.

Pantauan Okezone di lokasi, kehadiran ratusan massa Ormas itu dipicu urusan perparkiran di area Rumah Sakit Umum (RSU) Jalan Padjajaran, Pamulang. Mereka bersikeras menolak pengambilalihan parkir oleh perusahaan pemenang tender.

Nampak massa Ormas beberapa kali meneriakkan yel-yel teriakan di depan kantor Satpol PP. Sementara, beberapa petugas Satpol PP hanya bisa bersiaga di pintu masuk sambil menunggu kedatangan aparat kepolisian.

Dari jadwal yang diterima, mediasi soal perparkiran itu digelar hari ini di kantor Satpol PP. Para pihak turut dilibatkan seperti RSU, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal, Dinas Kesehatan, hingga perusahaan pemenang tender parkir PT BCI.

Tak beberapa lama, petugas kepolisian tiba di lokasi. Sejumlah personil datang membawa unit mobil pengendali massa. Bahkan nampak pula dikerahkan seunit mobil bus tahanan dari Mapolres Tangsel.

"Ini kegiatan insidentil aja. Nggak ada, nggak ada pemberitahuan (pengerahan massa)," terang Kabag Ops Polres Tangsel, AKP Yulianto Timang, di lokasi.

Timang mengatakan, pihaknya mendapat informasi intelijen soal adanya pengerahan massa dalam mediasi di lokasi. Padahal dalam pemberitahuan yang diterima, mediasi itu harusnya hanya dihadiri perwakilan pihak terkait.

"Iya baru tahu berdasarkan laporan dari anggota intelijen, kita datang. Kalau rapatmya kita tahu ada di sini, cuman kan ada pengerahan massa dari Ormas itu, karena banyak kesini, untuk mengeliminir ancaman kita datang kesini," jelasnya.

Massa Ormas PP akhirnya membubarkan diri berbarengan saat puluhan personel dari Mapolres Tangsel dan Polsek Cisauk tiba di lokasi. Mediasi itu sendiri berakhir buntu, sebab pihak Ormas tetap bersikeras tak mau melepas penguasaan parkir di area RSU Pamulang.