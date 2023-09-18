Listrik di Terminal 3 Bandara Soetta Padam, Ada Apa?

TANGERANG - Pasokan listrik dari Power Station 3 Bandara Soekarno-Hatta ke Terminal 3 area internasional sempat mengalami gangguan atau listrik padam pada Senin (18/9/2023) pagi.

Sementara itu, pasokan listri ke Terminal 1, Terminal 2 dan Terminal 3 area domestik tidak mengalami gangguan sejak pagi.

Unit terkait kemudian melakukan pemulihan pasokan listrik untuk ke Terminal 3 area internasional, dan kini pasokan listrik sudah normal sejak pukul 08.35 WIB.

Senior Manager Branch Communications & Legal Bandara Soekarno-Hatta M. Holik Muardi mengatakan seluruh fasilitas di Terminal 3 area internasional dan domestik dapat berfungsi normal.

“Pasokan listrik mengalami gangguan hanya di Terminal 3 area internasional. Pasokan listrik normal di Terminal 1, Terminal 2 dan Terminal 3 area domestik. Kami memohon maaf kepada penumpang pesawat, airlines, pengguna jasa bandara, mitra usaha dan semua stakeholder bandara,” ujar M. Holik Muardi.

"Tidak ada gangguan penerbangan yang signifikan. Kami pastikan seluruh penerbangan akan berjalan dengan baik pada hari ini. Bandara Soekarno-Hatta tetap beroperasi 24 jam setiap harinya," jelasnya.