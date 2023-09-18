Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Listrik di Terminal 3 Bandara Soetta Padam, Ada Apa?

Isty Maulidya , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |13:30 WIB
Listrik di Terminal 3 Bandara Soetta Padam, Ada Apa?
Bandara Soetta (Foto: MPI)
A
A
A

 

TANGERANG - Pasokan listrik dari Power Station 3 Bandara Soekarno-Hatta ke Terminal 3 area internasional sempat mengalami gangguan atau listrik padam pada Senin (18/9/2023) pagi.

Sementara itu, pasokan listri ke Terminal 1, Terminal 2 dan Terminal 3 area domestik tidak mengalami gangguan sejak pagi.

Unit terkait kemudian melakukan pemulihan pasokan listrik untuk ke Terminal 3 area internasional, dan kini pasokan listrik sudah normal sejak pukul 08.35 WIB.

Senior Manager Branch Communications & Legal Bandara Soekarno-Hatta M. Holik Muardi mengatakan seluruh fasilitas di Terminal 3 area internasional dan domestik dapat berfungsi normal.

“Pasokan listrik mengalami gangguan hanya di Terminal 3 area internasional. Pasokan listrik normal di Terminal 1, Terminal 2 dan Terminal 3 area domestik. Kami memohon maaf kepada penumpang pesawat, airlines, pengguna jasa bandara, mitra usaha dan semua stakeholder bandara,” ujar M. Holik Muardi.

"Tidak ada gangguan penerbangan yang signifikan. Kami pastikan seluruh penerbangan akan berjalan dengan baik pada hari ini. Bandara Soekarno-Hatta tetap beroperasi 24 jam setiap harinya," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/340/3129929/jambi-yfAM_large.jpg
Pasca Alami Lendutan, Bandara Sultan Thaha Jambi Kembali Normal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/340/3087554/penerbangan-1iZ0_large.jpg
Lampu Padam, 3 Penerbangan di Bandara Sam Ratulangi Manado Delay
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/337/3036986/penumpang-menumpuk-di-bandara-soetta-imbas-gangguan-sistem-it-Mc1jVVD4sW.jpg
Penumpang Menumpuk di Bandara Soetta Imbas Gangguan Sistem IT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/338/3027683/5-petugas-porter-bandara-soetta-ditangkap-karena-bobol-koper-penumpang-curi-emas-hingga-berlian-u0Z6HCKS0s.jpg
5 Petugas Porter Bandara Soetta Ditangkap karena Bobol Koper Penumpang Curi Emas hingga Berlian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/21/340/2998627/bandara-samratulangi-kembali-ditutup-imbas-erupsi-gunung-ruang-9hGtwI5qOv.jpg
Bandara Samratulangi Kembali Ditutup Imbas Erupsi Gunung Ruang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/340/2997398/bandara-samratulangi-ditutup-sementara-imbas-erupsi-gunung-ruang-begini-penampakannya-8jmm5iQ7p9.jpg
Bandara Samratulangi Ditutup Sementara Imbas Erupsi Gunung Ruang, Begini Penampakannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement