Lettu Gerie Pelaku Tabrakan Beruntun di Tol MBZ Menderita Gangguan Syaraf Otak Sejak Perwira

JAKARTA - Pomdam Jaya mengungkap penyakit yang diderita oleh Lettu Gerie Desano Wibisono (GDW) yang berkendara lawan arah yang mengakibatkan kecelakaan beruntun di ruas Tol Mohammed Bin Zayed (MBZ) beberapa waktu yang lalu.

Danpomdam Jaya Kolonel Cpm Irsyad Hamdie Bey Anwar mengatakan, bahwa Lettu GDW mengalami sakit pada syaraf otaknya.

“Saya engga tahu nama penyakitnya apa, yang pasti ada gangguan di syaraf otak lah gitu. Sehingga yang bersangkutan boleh dikatakan bisa melakukan tindakan yang di luar dari kesadaran dia,” kata Irsyad kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Senin (18/9/2023).

Irsyad menjelaskan, sakit yang dialami Lettu GDW diduga didapatkan dari kecelakaan yang pernah dialaminya.

“Tapi yang bersangkutan, ya emang pernah punya riwayat kecelakaan juga. Jadi mungkin itu berkembang syaraf jadi sakit, kayak sekarang,” ujarnya.

Lebih lanjut, sakit saraf yang diamali Lettu GDW dialaminya setelah bergabung menjadi anggota perwira TNI. “Kalau informasi dari dokter nanti silakan di crosscheck sama dokter. Itu riwayat penyakitnya itu setelah jadi perwira itu,” jelas dia.