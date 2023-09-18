Bejat, Tukang Cireng Cabuli Balita di Tanjung Priok

JAKARTA - Aksi pencabulan terhadap anak di bawah umur terjadi di wilayah Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Seorang tukang cireng bejat berinisial NE (39) tega melecehkan seorang anak perempuan yang masih berusia 2 tahun.

Aksi bejat tukang cireng tersebut terekam CCTV. Adapun berdasarkan rekaman CCTV, aksi bejat ini terjadi Senin 4 September 2023 lalu. Di mana, pelaku sedang menjajakan cireng yang dijualnya di lokasi, sekira pukul 10.30 WIB.

Melihat ada sejumlah anak-anak yang sedang bermain di lokasi, NE pun melancarkan hawa nafsunya dengan menggerayangi tubuh atau sekitar alat kelamin korban sambil memasak.

Saat melakukan aksi bejat tersebut, korban atau bocah 2 tahun diketahui tidak sendirian. Teman-teman korban sedang bermain di sekitar lokasi dan tak menyadari temannya sedang dicabuli. Lantaran aksinya tidak diketahui tersangka dengan bebas beraksi.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Iverson Manosoh mengatakan, pelaku biasa berjualan cireng keliling di lokasi pencabulan tepatnya di permukiman padat penduduk di wilayah Sunter.

"Jadi, ketika pelaku berjualan gorengan keliling, mengajak anak perempuan yang menjadi korban mendekat ke tempat jualan gorengan. Saat itu lah pelaku memanfaatkan kesempatan itu melakukan tindakan cabul," Kata Iverson, Senin (18/9/2023).