Terekam Warga saat Beraksi dan Viral, Pencopet di Kebun Raya Bogor Tertangkap

BOGOR - Polisi berhasil membekuk pelaku copet yang sempat aksinya viral di sekitaran Kebun Raya Bogor. Saat ini, pelaku masih dalam pemeriksaan polisi.

"Pelaku copet sudah kami tangkap," kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso kepada wartawan, Senin (18/9/2023).

Sementara itu, Kapolsek Bogor Tengah Kompol Surya mengatakan pelaku yang belum diketahui identitasnya itu ditangkap ketika hendak beraksi di Jalan Suryakencana. Polisi yang sedang berpatroli melihat gerak gerik pria yang mencurigakan.

"Anggota mengikuti tepat di depan toko baju diduga pelaku terlihat mengikuti orang yang sedang berjalan dengan kondisi tas di belakang," ucap Surya.

Pada saat pelaku akan melakukan aksinya, Bhabinkamtibmas dan Babinsa langsung mengamankannya. Selanjutnya diduga pelaku diamankan ke Pos terpadu untuk dilakukan interogasi awal dan menghindari dari amukan warga.