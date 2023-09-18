Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diperiksa Polisi, Pemilik Rumah Produksi Film Porno Dicecar Seputar Perkenalan dengan Tersangka

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |20:23 WIB
Diperiksa Polisi, Pemilik Rumah Produksi Film Porno Dicecar Seputar Perkenalan dengan Tersangka
Muhammad Kharisma atau Pak Haji (Foto: Riyan Rizki Roshali)
A
A
A

JAKARTA - Pemilik rumah yang dijadikan tempat produksi film porno di kawasan Jakarta Selatan Muhammad Kharisma atau Pak Haji diperiksa oleh pihak kepolisian pada Senin (18/9/2023).

Dalam pemeriksaan itu, Pak Haji mengaku mendapatkan 40 pertanyaan seputar perkenalannya dengan tersangka I yang juga sebagai sutradara.

“Tadi total 40 pertanyaan, seputar perkenalan saya dengan saudara Irwan,” kata Pak Haji, Senin.

Selain itu, Pak Haji mengaku ditanya terkait awal mula rumahnya yang disewa oleh tersangka I yang juga sebagai sutradara. Ia pun mengaku syok rumahnya dijadikan tempat untuk pembuatan video asusila.

“Kedua seputar perkenalan awalnya, terus masalah rumah yang disalahgunakan awalnya seperti apa dan akhirnya saya keluarga merasa kaget mereka menggunakan rumah saya sebagai video asusila tayangan syuting,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, polisi membongkar adanya rumah produksi film porno di tiga lokasi di kawasan Jakarta Selatan. Dalam kasus itu polisi telah menetapkan lima orang berinisial I, JAAS, AIS, AT dan SE sebagai tersangka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189683/viral-vlr2_large.jpg
Bintang Bokep Bonnie Blue Terbukti Langgar Ketertiban Umum, Nih Penampakannya saat Dideportasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188522/viral-Myf6_large.jpg
Viral Aktris Porno Inggris Bonnie Blue Ditangkap saat Produksi Film Asusila Bersama 18 WNA di Bali, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187799/viral-i1Yc_large.jpg
Kasus Video Porno, Lisa Mariana Ditangkap Usai Dua Kali Mangkir Pemeriksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/338/3161636/porno-4HDB_large.jpg
Rekam Majikan Bugil, ART di Bekasi Ternyata Diancam Video Syurnya Akan Disebar sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156511/viral-tmWg_large.jpg
Nah Loh! Polisi Kejar Pelanggan Grup Open BO Pelajar Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156503/viral-wHNn_large.jpg
Heboh Grup Open BO Pelajar Jakarta, Napi Lapas Cipinang Jadi Germonya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement