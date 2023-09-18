Diperiksa Polisi, Pemilik Rumah Produksi Film Porno Dicecar Seputar Perkenalan dengan Tersangka

JAKARTA - Pemilik rumah yang dijadikan tempat produksi film porno di kawasan Jakarta Selatan Muhammad Kharisma atau Pak Haji diperiksa oleh pihak kepolisian pada Senin (18/9/2023).

Dalam pemeriksaan itu, Pak Haji mengaku mendapatkan 40 pertanyaan seputar perkenalannya dengan tersangka I yang juga sebagai sutradara.

“Tadi total 40 pertanyaan, seputar perkenalan saya dengan saudara Irwan,” kata Pak Haji, Senin.

Selain itu, Pak Haji mengaku ditanya terkait awal mula rumahnya yang disewa oleh tersangka I yang juga sebagai sutradara. Ia pun mengaku syok rumahnya dijadikan tempat untuk pembuatan video asusila.

“Kedua seputar perkenalan awalnya, terus masalah rumah yang disalahgunakan awalnya seperti apa dan akhirnya saya keluarga merasa kaget mereka menggunakan rumah saya sebagai video asusila tayangan syuting,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, polisi membongkar adanya rumah produksi film porno di tiga lokasi di kawasan Jakarta Selatan. Dalam kasus itu polisi telah menetapkan lima orang berinisial I, JAAS, AIS, AT dan SE sebagai tersangka.