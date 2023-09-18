Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Nyelonong ke Kontrakan, Nelayan di Kalibaru Nekat Cabuli Bocah di Depan Ibu Korban

Yohannes Tobing , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |21:30 WIB
Nyelonong ke Kontrakan, Nelayan di Kalibaru Nekat Cabuli Bocah di Depan Ibu Korban
Pelaku pencabulan di Kalibaru, Jakarta Utara ditangkap (Foto: Yohannes Tobing)
A
A
A

JAKARTA - Aksi pencabulan terhadap anak kembali terjadi, kali ini di wilayah Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Seorang nelayan bernama Suherman (40), nekat menyelonong masuk ke sebuah kontrakan milik warga pada Senin (18/9/2023) siang.

Ketua RT setempat, Siti Hernawati mengatakan, Suherman mengaku berkeliling di permukiman sekitar kontrakan korban untuk mencari anaknya. Padahal, Suherman merupakan seorang duda yang anaknya pun sudah tak tahu di mana tinggalnya.

Lantaran yang orang atau anak dicari nelayan ini tidak diketahui warga. Suherman malah meminta untuk tinggal di rumah kontrakan tersebut. Namun, penghuni kontrakan lalu meminta Suherman untuk pergi karena anak yang dicari tidak ada di rumah miliknya.

"Jadi menurut ibu korban posisi pelaku lagi mencari anaknya yang tidak tinggal di kontrakan tersebut. Begitu dia bilang sudah tidak ada, dia berusaha untuk numpang tinggal di rumah itu, numpang tidur," Kata Hernawati di lokasi Senin (18/9/2023).

Meski penghuni sudah menolak, Suherman tak kunjung pergi. Pria bejat ini malah nekat masuk ke rumah korban dan langsung melancarkan aksi pelecehan seksual kepada korban yang pada saat itu sedang tidak mengenakan pakaian.

"Jadi menolak lah ibu korban. Pelaku melihat anaknya (korban) tidak pakai baju, pakai celana doang, dibukalah celana langsung dipegang lah alat kemaluannya dan bagian dadanya. Ibu korban melihat dengan jelas posisi pelaku melakukan asusila itu," tutur Hernawati.

Halaman:
1 2
      
