HOME NEWS NASIONAL

Soal Kasus Rempang, Ganjar Pranowo Nilai Pemimpin Harus Segera Turun Tangan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |20:50 WIB
Soal Kasus Rempang, Ganjar Pranowo Nilai Pemimpin Harus Segera Turun Tangan
A
A
A

YOGYAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo tirit angkat suara terkait konflik di Rempang, Kepulauan Riau. Menurutnya, pemimpin harus turun tangan segera untuk atas konflik tersebut.

"Kemudian seperti rempang dan sebagainya yang sudah terjadi, maka dalam konteks ini harus segera ada yang turun tangan," terang Ganjar dalam talkshow di UGM, Yogyakarta, Selasa (19/9/2023).

Menurutnya, pemerintah perlu melibatkan masyarakat. Pasalnya, ia merasa terdapat kelompok kelas masyarakat yang saling bersinggungan di daerah sana.

Kendato demikian, ia merasa ada dua opsi dalam atasi konflik tersebut. Pertama, membiarkan masyarakat tinggal di sana. Kedua, memberdayakan masyarakat yang tinggal di Rempang.

"Kita ajak, oke ini mau dibangun, kamu terlibat, kamu bagian dari pemilik, kamu harus dapatkan prioritaskan di tempat itu," tutur Ganjar.

"Kalau kamu unskill, mohon maaf, kamu harus diwajibkan atau perusahaan diwajibkan untuk membereskan dia agar pekerjaan ya g ada di situ buat orang yang ada itu naik kelas," tandasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
