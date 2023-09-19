Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usai Lawatan Sepekan di China, Wapres Tiba di Tanah Air

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |21:09 WIB
Usai Lawatan Sepekan di China, Wapres Tiba di Tanah Air
Wapres KH Ma'ruf Amin tiba di Tanah Air usai sepekan lawatan ke China. (Dok Setwapres)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin tiba di Tanah Air, pada Selasa (19/6/2023) malam, usai lawatan selama sepekan atau 6 hari ke tiga kota di China.

Sebelumnya, saat keberangkatan di Bandara Internasional Shanghai Pudong, Wapres dan rombongan dilepas oleh Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun beserta Ibu Sih Elsiwi Handayani Oratmangun, Deputy Director General of FAO Shanghai Liu Guangyong, Acting Konsul Jenderal RI Shanghai Faramela, dan Atase Pertahanan (Athan) RI Beijing Brigjen TNI Benny Poltak Nadeak beserta Ibu Desy Sulastri Tampubolon.

Usai menempuh penerbangan sekitar 5 jam 46 menit dari Shanghai, Pesawat Garuda Indonesia (GIA-2) yang ditumpangi Wapres dan rombongan mendarat di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Jakarta pada pukul 19.10 WIB.

Tampak menyambut kedatangan Wapres, Pj Gubernur Banten Al Muktabar beserta segenap jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Banten.

Selanjutnya, Wapres dan Ibu Wury Ma’ruf Amin langsung beranjak ke kediaman resmi untuk beristirahat dan persiapan agenda kenegaraan berikutnya.

Sebagaimana diketahui, Wapres dan Ibu Wury Ma’ruf Amin melakukan kunjungan ke 3 kota di Tiongkok, yaitu Fuzhou, Nanning, dan Shanghai sejak Kamis (14/09/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/21/337/3097551/gibran-v1yo_large.jpg
Momen Wapres Bagikan Hadiah Natal di GPIB Paulus Menteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075763/wakil_presiden_maruf_amin-UBLF_large.jpg
Ma’ruf Amin ke Wapres Terpilih Gibran: Koordinasi Itu Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075689/wakil_presiden_maruf_amin-i1ZA_large.jpg
Lengser Jadi Wapres, Ma'ruf Amin: Saya Mengabdi Jadi Kiai dan Kembali ke Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075609/wapres-sRX5_large.jpg
Momen Haru Perpisahan Ma'ruf Amin di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/337/3075376/wakil_presiden_maruf_amin-IP2i_large.jpg
Wapres Ma’ruf Amin Terima Penghormatan Water Salute TNI AU, Ini Artinya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/337/3075304/wapres-AdaP_large.jpg
Wapres Ma'ruf Amin Pamit, Semoga Meninggalkan Kenangan Baik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement