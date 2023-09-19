Usai Lawatan Sepekan di China, Wapres Tiba di Tanah Air

Wapres KH Ma'ruf Amin tiba di Tanah Air usai sepekan lawatan ke China. (Dok Setwapres)

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin tiba di Tanah Air, pada Selasa (19/6/2023) malam, usai lawatan selama sepekan atau 6 hari ke tiga kota di China.

Sebelumnya, saat keberangkatan di Bandara Internasional Shanghai Pudong, Wapres dan rombongan dilepas oleh Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun beserta Ibu Sih Elsiwi Handayani Oratmangun, Deputy Director General of FAO Shanghai Liu Guangyong, Acting Konsul Jenderal RI Shanghai Faramela, dan Atase Pertahanan (Athan) RI Beijing Brigjen TNI Benny Poltak Nadeak beserta Ibu Desy Sulastri Tampubolon.

Usai menempuh penerbangan sekitar 5 jam 46 menit dari Shanghai, Pesawat Garuda Indonesia (GIA-2) yang ditumpangi Wapres dan rombongan mendarat di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Jakarta pada pukul 19.10 WIB.

Tampak menyambut kedatangan Wapres, Pj Gubernur Banten Al Muktabar beserta segenap jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Banten.

Selanjutnya, Wapres dan Ibu Wury Ma’ruf Amin langsung beranjak ke kediaman resmi untuk beristirahat dan persiapan agenda kenegaraan berikutnya.

Sebagaimana diketahui, Wapres dan Ibu Wury Ma’ruf Amin melakukan kunjungan ke 3 kota di Tiongkok, yaitu Fuzhou, Nanning, dan Shanghai sejak Kamis (14/09/2023).