Ganjar Pranowo: Kemiskinan Ekstrem Mesti Nol

YOGYAKARTA - Bakal Calon Presiden (bacapres) yang didukung oleh Partai Perindo, Ganjar Pranowo menyatakan keinginannya bila kemiskinan ektrem di Indonesia mesti nol.

Hal itu disampaikan Ganjar dalam gagasannya dalam acara 'Tiga Bacapres Bicara Gagasan' di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada Selasa (19/9) malam.

Untuk mencapai itu, Ganjar menilai ada sejumlah hal yang perlu dilakukan. Salah satunya, membangun SDM yang produktif.

"Membangun SDM produktif. Stablisasi harga pokok yang musti kita lakukan. Dan kemiskinan musti dihapus, setidaknya yang ekstem musti nol. Kerjaan sudah dimulai," ujar Ganjar.

Selain itu, Ganjar menyebut strategi yang mesti dilakukan adalah memperkuat jaring pengaman sosial. Tak hanya itu, hilirisasi menuju industri kelas dunia juga perlu dilakukan.

"Tingkatkan nilai tambah infrastruktur yang hari ini sudah dibangun pemerintah sebagai pondasi yang kuat," tutur Ganjar.

"Dan mari kita kembali kan alam Indonesia jauh lebih baik," tandasnya.

(Khafid Mardiyansyah)