INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ungkap Kisah Cintanya dan Siti Atikoh di UGM, Ganjar : Cuma Dia yang Mau

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |21:40 WIB
Ungkap Kisah Cintanya dan Siti Atikoh di UGM, Ganjar : Cuma Dia yang Mau
Ganjar Pranowo ungkap kisah cintanya dengan Siti Atikoh di UGM. (MPI)
A
A
A

 

YOGYAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, mengenang kembali masa kuliahnya di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Selasa (19/9/2023).

Hal itu disampaikam Ganjar dalam acara talkshow bertajuk "Tiga Bacapres Bicara Gagasan," di UGM, Yogyakarta, Selasa (19/9/2023) malam.

Sebelum menyampaikam gagasannya, Ganjar ditanyakan tempat paling romantis di UGM. Merespons itu, Ganjar mengaku, gelanggang mahasiswa merupakan tempat yang paling romantis.

"Gelanggang mahasiswa itu tempat bertemunya seluruh aktivis. Di sana dari berbagai kegiatan, seni, diskusi, demo, olahraga. Semua ada di sana," kata Ganjar.

Namun, kata Ganjar, gelanggang mahasiswa telah tidak ada saat ini. Ia menyebut, tempat itu telah dipugar.

Ganjar pun disinggung bertemunya dengan sang kekasih, Siti Atikoh di gelanggang mahasiswa. Ganjar pun menjawab. Dirinya tak hanya bertemu Atikoh di tempat itu.

"Di situ cerita saya bertemu banyak orang. Masa satu-satunya, enggak dong," katanya.

Ganjar mengaku, di gelanggang mahasiswa dirinya bertemu seorang perempuan yang ditaksir. Tetapi, perempuan itu tak mau.

