Kenang Masa Kuliah, Ganjar Hobi Makan Sego Pecel

YOGYAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) yanh didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo turut bernostalgia semasa kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Ganjar menyampaikan hal itu dalam acara talkshow bertajuk "Tiga Bacapres Bicara Gagasan," di UGM, Yogyakarta, Selasa (19/9/2023) malam.

Sebelum menyampaikan gagasannya, Ganjar ditanyakan kantin paling murah di UGM. Merespons itu, Ganjar dengan sigap menjawab SGPC. SGPC merupakan singkatan dari sego pecel atau nasi pecel.

"SGPC, tetapi enggak murah saat itu. Saya makan di SGPC bayar sendiri, kira-kira sebulan sekali saja. Selebihnya ditrakir," tutur Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengakui, SGPC itu tak murah buat dirinya saat itu. Namun, kata Ganjar, di SGPC tempat paling nyaman.

"Menurut saya paling enak, paling cozy bisa bertemu dengan teman-teman," ucapnya.