Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Lugas, Ganjar Pranowo Jawab Pertanyaan Mahasiswa dan Dosen UGM

Yohanes Demo , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |22:27 WIB
Lugas, Ganjar Pranowo Jawab Pertanyaan Mahasiswa dan Dosen UGM
Ganjar Pranowo menjawab lugas pertanyaan mahasiswa dan dosn UGM. (MPI/Yohanes Demo)
A
A
A

 

YOGYAKARTA - Sejumlah pertanyaan dilayangkan kepada bakal calon presiden (Bacapres) Partai Perindo, Ganjar Pranowo saat dirinya memaparkan gagasannya di program Narasi milik Najwa Shihab yang digelar di Gedung Grha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa (19/9/2023) malam.

Acara tersebut digelar secara terbuka dengan dihadiri ribuan mahasiswa dan sejumlah dosen UGM. Acara yang dipandu Najwa Shihab tersebut memberikan kesempatan kepada Ganjar memaparkan gagasannya untuk Indonesia ke depan ketika terpilih menjadi presiden pada Pemilu 2024.

Dalam pemaparannya, Ganjar membahas sejumlah isu terkait masalah yang dihadapi Indonesia saat ini, serta solusi-solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut.

Selain pemaparan ide, ada sesi tanya dari dosen dan mahasiswa yang hadir. Mereka diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Ganjar.

Dalam sesi tanya jawab itu, salah satu pertanyaan diberikan oleh Dosen sekaligus Dekan Fakultas Filsafat UGM, Siti Murtiningsih terkait isu inklusivitas dalam kebijakan publik di Indonesia, hingga kasus terbaru yang saat ini terjadi di Pulau Rempang.

"Sayangnya, biasanya kalau kita bicara tentang inklusivitas selalu dihadapkan dengan problem keragaman identitas, entah itu keagamaan gender atau suku. Tetapi dalam kebijakan publik, basis inklusivitas itu seharusnya bukan hanya identitas, tetapi juga kelas. Nah, karena minimnya narasi inklusivitas dalam kelas, banyak terjadi kebijakan negara yang merugikan kelas sosial tertentu. Sering ada konflik vertikal antara aparat dan warga tidak yang bisa terhindarkan," katanya.

"Pertanyaan saya, sejauh mana komitmen Mas Ganjar terhadap inklusivitas kelas dalam kebijakan publik, jika ada konflik vertikal apa yang akan Mas Ganjar lakukan?" ucapnya.

Menjawab hal itu, Ganjar dengan tegas mengatakan, jika persoalan tersebut muncul dan sulit diselesaikan, pemimpin tertinggi negara harus turun tangan langsung di dalam persoalan tersebut.

"Pemimpin tertinggi harus turun tangan, itu," jawabnya dengan tegas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement