HOME NEWS NASIONAL

Soal Cawapres, Ganjar Pranowo : Semua Masih Punya Peluang yang Sama

Erfan Erlin , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |22:45 WIB
Soal Cawapres, Ganjar Pranowo : Semua Masih Punya Peluang yang Sama
Ganjar Pranowo (MPI/Erfan Erlin)
A
A
A

YOGYAKARTA - Bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo menyebut semua tokoh masih memiliki peluang yang sama untuk menjadi calon wakilnya nanti. Termasuk salah satunya adalah Mahfud MD.

"Semua masih punya peluang yang sama pada hari ini," ujar Bacapres yang didukung Partai Perindo ini Selasa (19/9/2023) malam.

Menurut bakal calon presiden yang dikenal dekat dengan rakyat ini, semua pihak berkomunikasi.

Namun, dia berharap agar mereka semua akan segera bisa bertemu dan menyepakati. Sehingga masyarakat Indonesia bisa segera mendapatkan nama dari dirinya.

"Siapa yang akan mendampingi saya nanti. Tunggu ya," katanya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
