Kata Ganjar Usai Sampaikan Gagasan di Hadapan Mahasiswa UI dan UGM

YOGYAKARTA - Ganjar Pranowo berbicara tegas, lantang dan percaya diri dalam acara Mata Najwa On Stage : Bacapres Bicara Gagasan yang digelar di Graha Saba Pramana Universitas Gajah Mada, Selasa (19/9/2023)malam

Dia sangat interaktif bahkan turun ke panggung mendatangi audiens untuk berdialog langsung.

Bakal calon presiden Partai Perindo, Ganjar Pranowo menilai acara ini sangat bagus. Ini merupakan kesempatan kedua bertemu dan menyampaikan gagasan di hadapan mahasiswa.

"Ini hari kedua. Kemarin saya di UI dan hari ini saya di UGM," ujar dia.

Menurut dia, dua perguruan tinggi besar yang mengundang para bakal calon presiden untuk menyampaikan gagasan adalah sesuatu yang menarik. Ia sangat menyukai kegiatan ini karena muncul pertanyaan-pertanyaan kritis.

Selama ini dia belum bisa menyampaikan melalui diskusi dengan baik. Bakal calon presiden yang dikenal dekat dengan rakyat ini menilai UGM dan Mata Najwa memberikan ruang yang sama-sama bisa mencerahkan, klarifikasi, dan saling tahu.