Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kata Ganjar Usai Sampaikan Gagasan di Hadapan Mahasiswa UI dan UGM

Erfan Erlin , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |22:54 WIB
Kata Ganjar Usai Sampaikan Gagasan di Hadapan Mahasiswa UI dan UGM
Ganjar Pranowo (MPI/Erfan Erlin)
A
A
A

 

YOGYAKARTA - Ganjar Pranowo berbicara tegas, lantang dan percaya diri dalam acara Mata Najwa On Stage : Bacapres Bicara Gagasan yang digelar di Graha Saba Pramana Universitas Gajah Mada, Selasa (19/9/2023)malam

Dia sangat interaktif bahkan turun ke panggung mendatangi audiens untuk berdialog langsung.

Bakal calon presiden Partai Perindo, Ganjar Pranowo menilai acara ini sangat bagus. Ini merupakan kesempatan kedua bertemu dan menyampaikan gagasan di hadapan mahasiswa.

"Ini hari kedua. Kemarin saya di UI dan hari ini saya di UGM," ujar dia.

Menurut dia, dua perguruan tinggi besar yang mengundang para bakal calon presiden untuk menyampaikan gagasan adalah sesuatu yang menarik. Ia sangat menyukai kegiatan ini karena muncul pertanyaan-pertanyaan kritis.

Selama ini dia belum bisa menyampaikan melalui diskusi dengan baik. Bakal calon presiden yang dikenal dekat dengan rakyat ini menilai UGM dan Mata Najwa memberikan ruang yang sama-sama bisa mencerahkan, klarifikasi, dan saling tahu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement