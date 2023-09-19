Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Tegaskan KPK Perlu Dikuatkan!

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |23:11 WIB
Ganjar Pranowo Tegaskan KPK Perlu Dikuatkan!
Ganjar Pranowo menegaskan KPK perlu dikuatkan (Foto: MPI)
A
A
A

YOGYAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Ganjar dalam acara yang diselenggarakan Narasi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa (19/9/2024).

Mulanya, pembawa acara Najwa Shihab bertanya soal wacana pembubaran KPK karena dinilai tidak efektif.

Kemudian, Ganjar merespons dengan menjelaskan mengenai tantangan dalam memperkuat penegakan hukum, termasuk KPK. Ada tiga, yakni budaya korupsi, kebijakan korupsi, sistem atau aturan korupsi, praktik korupsi.

Lalu, Najwa kembali menanyakan komitmen Ganjar terhadap KPK.

“Jadi tidak sependapat bahwa harus dibubarkan, malah justru dikuatkan?” tanya Najwa.

“Sepakat dikuatkan,” jawab Ganjar.

Najwa kembali bertanya komitmen Ganjar jika terpilih menjadi presiden apakah akan memperkuat KPK atau membubarkannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
pilpres korupsi KPK Ganjar Pranowo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement