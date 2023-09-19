Ganjar Pranowo Tegaskan KPK Perlu Dikuatkan!

YOGYAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Ganjar dalam acara yang diselenggarakan Narasi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa (19/9/2024).

Mulanya, pembawa acara Najwa Shihab bertanya soal wacana pembubaran KPK karena dinilai tidak efektif.

Kemudian, Ganjar merespons dengan menjelaskan mengenai tantangan dalam memperkuat penegakan hukum, termasuk KPK. Ada tiga, yakni budaya korupsi, kebijakan korupsi, sistem atau aturan korupsi, praktik korupsi.

Lalu, Najwa kembali menanyakan komitmen Ganjar terhadap KPK.

“Jadi tidak sependapat bahwa harus dibubarkan, malah justru dikuatkan?” tanya Najwa.

“Sepakat dikuatkan,” jawab Ganjar.

Najwa kembali bertanya komitmen Ganjar jika terpilih menjadi presiden apakah akan memperkuat KPK atau membubarkannya.