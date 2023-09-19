Momen Kemeriahan Pendukung Sambut Ganjar Pranowo di UGM

YOGYAKARTA - Kedatangan bakal calon presiden (Bacapres) Partai Perindo Ganjar Pranowo terlihat disambut sejumlah pendukungnya di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Kedatangan Ganjar itu untuk menjadi pembicara di program Narasi milik Najwa Shihab di gedung Grha Sabha Pramana, UGM, Selasa (19/09/2023) malam.

Tepat pukul 18.20 Ganjar tiba di lokasi acara mengenakan kemeja biru gelap yang memperlihatkan kesan formal namun santai.

Kedatangan Ganjar langsung disambut oleh para pendukungnya yang mendeklarasikan diri sebagai sobat Ganjar.

Menariknya lagi, ada salah satu pendukung yang menjadi pusat perhatian karena mengenakan kostum unik. Dia mengenakan kaos putih dengan logo di bagian dada bertulis super Ganjar yang dibuat identik dengan salah satu tokoh superhero.

Kaos warna putih itu dipadukan dengan celana warna merah, serta tambahan kain warna merah panjang yang dikaitkan di leher di bagian belakang.