Soal Isu Presiden Boneka, Ganjar : Presiden Jalankan Amanat Penuh dari Konstitusi

JAKARTA - Bacapres Partai Perindo, Ganjar Pranowo menghadiri acara Mata Najwa di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada Selasa (19/9/2023). Ganjar memaparkan gagasannya dalam acara yang bertajuk 'Tiga Bacapres Bicara Gagasan', secara bergiliran dengan bacapres lainnya guna dinilai oleh para mahasiswa dan sivitas akademis UGM dalam visi misinya.

Ganjar pun menanggapi pertanyaan yang menarik yang kerap membayangi gerak-geriknya dalam berdialog dengan masyarakat ihwal pencapresan dirinya, yaitu wacana presiden boneka. Adapun pertanyaan tersebut datang dari mahasiswi Sekolah Tinggi Pariwisata API DIY, Syarifah Aisya.

"Bagaimana tanggapan bapak soal isu presiden boneka," tanya Aisya dengan disambut sorakan ribuan penonton UGM, Selasa (19/9/2023).

Bagi Ganjar, tidak ada istilah presiden boneka dari partai pengusungnya karena kepala negara hanya tunduk pada konstitusi.

"Presiden adalah presiden. Dia menjalankan amanat penuh dari konstitusi yang ada. Tidak ada komanya. Oke," ujar Ganjar menjawab dengan tenang.