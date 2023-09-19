Alam Ganjar dan Thariq Gandeng Influencer Muda Salurkan Donasi di Bogor

BOGOR – The House of Revolutions (THR) yang berisi para influencer seperti Thariq Halilintar bersama putra Ganjar Pranowo, Alam Ganjar, menginisiasi penyaluran donasi untuk lingkungan dan pendidikan di Kampung Persit, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,.

Mengusung tema kegiatan Lingkungan Sehat, Generasi Semakin Kuat ini, Alam Ganjar bersama Thariq dan influencer seperti Aaliyah Massaid, Sarah Tumiwa, Fico Fachriza, Davina Karamoy, Harris Vriza, Fachrul Ayung, Erbe.e, Derry Syahputra, Azriel, Renaldy, Fahmi, Vladirama, Sarah Menzel juga turun langsung membersihkan hulu Kali Ciliwung di daerah tersebut.

Inisiator THR Group, Thariq Halilintar menyatakan, membersihkan sampah di hulu sungai ini sebagai edukasi kepada masyarakat setempat bahwa pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan kali dari hulu hingga hilir.

"Sebelumnya, kami mengadakan event charity Pertarungan Legenda Mobile Legends. Terus kami memperjuangkan dua hal, pendidikan dan lingkungan. Sebenarnya untuk menaikkan awareness generasi muda yang harus peka dengan hal itu," katanya, dalam keterangannya, Selasa (19/9/2023).

Thariq mengatakan gerakan membersihkan Kali Ciliwung juga sebagai bentuk kepedulian para influencer kepada lingkungan.

"Kalau kita menjaga lingkungan, lingkungan juga akan menjaga kita. Kalau hulu mampet dengan sampah, yang kena juga di Jakarta. Buang sampah hanya butuh waktu dua atau tiga detik, tapi membersihkannya butuh waktu yang lama," ucap Thariq.