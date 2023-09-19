Kecelakaan Tunggal di Lenteng Agung Jaksel, Seorang Pemotor Tewas

JAKARTA - Seorang pengendara motor berinisial MJA (20) warga Ciledug, Kota Tangerang tutup usia usai diduga mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Senin (18/9/2023) pukul 23.30 WIB.

"Korban saat itu melaju dengan motornya yang bernomor pelat B 6997 VTN dari arah Stasiun Lenteng Agung ke arah Joe. Korban diduga hilang kendali dan menabrak pagar di sisi kanan jalan," tulis laman Instagram @merekamjakarta dikutip, Selasa (19/9/2023).

"Anggota kepolisian kemudian mengamankan lokasi kecelakaan. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Fatmawati menggunakan ambulans," tambahnya.

Sementara itu, MNC Portal Indonesia juga berupaya mengkonfirmasi kejadian tersebut ke Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Bayu Marfiando dan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Ary. Namun hingga berita ini diturunkan belum mendapatkan informasi tambahan terkait kejadian laka lantas tersebut.

