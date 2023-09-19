Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kecelakaan Tunggal di Lenteng Agung Jaksel, Seorang Pemotor Tewas

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |06:10 WIB
Kecelakaan Tunggal di Lenteng Agung Jaksel, Seorang Pemotor Tewas
Pemotor tewas kecelakaan di Lenteng Agung. (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pengendara motor berinisial MJA (20) warga Ciledug, Kota Tangerang tutup usia usai diduga mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Senin (18/9/2023) pukul 23.30 WIB.

"Korban saat itu melaju dengan motornya yang bernomor pelat B 6997 VTN dari arah Stasiun Lenteng Agung ke arah Joe. Korban diduga hilang kendali dan menabrak pagar di sisi kanan jalan," tulis laman Instagram @merekamjakarta dikutip, Selasa (19/9/2023).

 BACA JUGA:

"Anggota kepolisian kemudian mengamankan lokasi kecelakaan. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Fatmawati menggunakan ambulans," tambahnya.

 BACA JUGA:

Sementara itu, MNC Portal Indonesia juga berupaya mengkonfirmasi kejadian tersebut ke Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Bayu Marfiando dan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Ary. Namun hingga berita ini diturunkan belum mendapatkan informasi tambahan terkait kejadian laka lantas tersebut.

(Qur'anul Hidayat)

      
