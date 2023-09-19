Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Periksa Siskaeee Cs Terkait Kasus Film Porno Hari Ini, Bakal Hadir?

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |07:29 WIB
JAKARTA - Polda Metro Jaya bakal melakukan pemeriksaan terhadap Selebgram Siskaeee bersama 15 pemeran lainnya terkait kasus rumah produksi film porno di Jakarta Selatan, hari ini, Selasa (19/9/2023).

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak menyebutkan para seluruh talent dalam kasus tersebut akan menjalani pemeriksaan mulai pukul 10.00 WIB pagi.

“(Pemeriksaa) mulai jam 10 pagi,” kata Ade Safri kepada wartawan, Selasa (19/9/2023).

Meski begitu, Ade Safri tidak menjelaskan secara rinci terkait siapa saja pemeran yang sudah mengkonfirmasi kehadiran untuk menjalani pemeriksaan.

Lebih lanjut, ia menegaskan pemeriksaan terhadap seluruh pemeran itu akan dimulai dari pagi hingga sore hari. “(Pemeriksaan) mulai dari pagi, siang dan sore,” jelasnya.

Sekadar informasi, sejatinya selebgram Siskaeee beserta 15 pemeran lainnya di kasus rumah produksi film porno di Jakarta Selatan menjalani pemeriksaan pada Jumat (15/9/2023) lalu.

Akan tetapi seluruh pemeran tersebut mangkir dari pemeriksaan yang sudah dijadwalkan oleh Polda Metro Jaya tanpa adanya alasan yang jelas.

Dalam kasus ini pula, polisi telah menetapkan lima orang berinisial  I, JAAS, AIS, AT dan SE sebagai tersangka.

Halaman:
1 2
      
