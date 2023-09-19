MNC Peduli Berikan Bantuan Dukung Posyandu Flamboyan Petojo Utara Cegah Stunting

JAKARTA - MNC Peduli telah mendukung kegiatan pencegahan stunting di Posyandu Flamboyan Petojo Utara, Jakarta Pusat, sejak Maret 2023.

Sejumlah bantuan berupa bahan pangan bergizi hingga penyuluhan telah dilaksanakan untuk mengurangi angka stunting di Posyandu tersebut.

Kali ini, MNC Peduli memberikan bantuan tenda untuk pelaksanaan kegiatan posyandu yang rutin dilaksanakan setiap bulannya.

Tenda diterima langsung oleh Ketua Posyandu Flamboyan Mutia dan Ketua RW08 Kelurahan Petojo Utara, Irwansyah pada Selasa (19/8/2023) pagi.

Sebelumnya pihak posyandu mengaku, sebelum mendapatkan tenda dari MNC Peduli mereka harus meminjam tenda dari Kelurahan setempat.

"Ya saya bersyukur Alhamdulillah. Ucapan terima kasih warga RW08 kepada MNC Peduli yang memberikan donasi untuk warga dan lansia," ujar Irwansyah.

Dalam bantuan terbaru Irwansyah menyebutkan MNC Peduli memberikan tenda untuk menampung kapasitas pelayanan posyandu dan lansia.

"Kami sangat berharap dengan adanya bantuan MNC Peduli dapat bermanfaat untuk balita dan lansia. Terutama pencegah stunting itu sangat penting karena kita sedang menghadapi itu. Saya berharap pemberian bantuan ini terus berkelanjutan," tambahnya.