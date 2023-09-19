Warga Terbantu Adanya Tenda MNC Peduli di Kegiatan Posyandu Petojo Utara

JAKARTA - Sejumlah warga dari ibu-ibu yang memiliki anak balita dan lanjut usia (lansia) merasa terbantu dengan adanya dua tenda MNC Peduli yang diberikan untuk RW08 Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat.

Panas terik matahari yang menyengat saat diadakan gebyar posyandu Balita dan lansia yang diadakan pada Selasa (19/9/2023) membuat mereka dapat melaksanakan aktifitas pemeriksaan tumbuh kembang balita lebih nyaman.

Olivia (21) RT03/RW08 Kelurahan Petojo Utara mengaku senang dengan layanan yang diberikan Posyandu di tempat tinggalnya.

"Iya dahulu nya kan hanya ada tenda permanen yang di sudut pos kamling, sekarang ada dua tenda tambahan jadi warga lebih leluasa dalam melakukan posyandu," kata Olivia.

Ia berharap pelayanan Posyandu semakin ditingkatkan kedepannya. Apalagi ia memang selalu rutin memeriksakan tumbuh kembang anaknya di Posyandu tersebut.

"Anak saya juga selalu diperiksa dan kalau ada program imunisasi selalu ikut. Anak saya umur sembilan bulan. Biasanya kalau di Posyandu yang diperiksa berat badan, tinggi, dan lingkar kepala," tambah Olivia.