HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kembali Mangkir, Siskaeee Janji Penuhi Panggilan Polisi Pekan Depan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |11:22 WIB
Kembali Mangkir, Siskaeee Janji Penuhi Panggilan Polisi Pekan Depan
Siskaeee Cs kembali mangkir dari panggilan polisi. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA – Selebgram Siskaeee yang merupakan salah satu pemeran film porno batal memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk diperiksa terkait kasus Rumah Produksi Film Porno di Jakarta Selatan hari ini, Selasa (19/9/2023).

Dalam unggahan Instagramnya, Siskaeee menyebutkan bahwa dirinya akan hadir ke Polda Metro Jaya pada hari Senin (25/9/2023) pekan depan.

 BACA JUGA:

“Aku pastikan aku akan datang di Polda Metro Jaya tanggal 25 September, hari Senin jam 10 pagi untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik,” tulis Siskaeee di Instagram miliknya dikutip Selasa.

Lebih lanjut, Siskaeee juga mengatakan dirinya akan kooperatif dengan pihak penyidik dalam memberikan keterangan yang jelas, lengkap dan transparan.

“Jadi buat para temen-temen media, wartawan, atau mungkin haters aku yang ingin tahu bagaimana kasus ini sebenarnya, kalian bisa datang untuk mendengarkan atau melihat kebenarannya itu seperti apa,” kata Siskaeee.

Halaman:
1 2
      
