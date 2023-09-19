Akhirnya Hujan Kembali Guyur Ibu Kota Usai Kemarau Panjang

JAKARTA - Sejumlah warga pengguna jalan yang melintas di Jalan Medan Merdeka Barat dekat Pos Polisi Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat bergembira usai kawasan tersebut diguyur hujan.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lokasi pada Selasa (19/9/2023) siang sekitar Pukul 10.30 WIB awan tebal mulai terlihat di sekitar wilayah Monumen Nasional (Monas) dan kawasan Gambir.

BACA JUGA: Hujan Diprakirakan Guyur Sebagian Wilayah Jakarta pada Siang Hari

Hujan mulai turun gerimis dengan intensitas ringan sekitar pukul 10.35 WIB. Cuaca tersebut membuat para pengguna jalan khususnya pesepeda motor menepi dan memakai jas hujan mereka.

"Alhamdulillah akhirnya hujan juga, setelah lama tidak pernah hujan akhirnya hujan juga," kata Hendra (45) salah satu ojek online yang sedang menepi.

Sementara warga lainnya Rima (23) mengaku senang dengan hujan yang terjadi di kawasan Jakarta Pusat.

"Iya selama inikan selalu polusi Jakarta tinggi udaranya gak sehat, semoga dengan adanya hujan ini bisa mengurangi polusi yang terjadi," kata Rima.