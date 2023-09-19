Petugas Evakuasi Pria Tercebur Sumur di Bogor, Korban Lemas

BOGOR - Tim BPBD mengevekuasi pria yang tercebur sumur di wilayah Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Beruntung nyawa korban selamat dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Bogor Theofilo Patrocinio Freitas mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 07.15 WIB. Awalnya, korban berinisial MM (46) hendak menggali sumur rumahnya.

"Setelah korban berada di dalam sumur, tiba-tiba badan korban merasa lemas dan tercium bau gas," kata Theo dalam keterangannya, Selasa (19/9/2023).

Korban langsung berteriak meminta tolong. Sang ibu yang mendengar teriakan korban langsung berupaya mencari pertolongan ke pihak kelurahan.

"Ibu korban menghubungi pihak kelurahan," tuturnya.