HOME NEWS MEGAPOLITAN

First Aider Training MNC Peduli, PMI Sosialisasikan Pertolongan Pertama Cedera Jaringan Lunak dan Otot

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |12:23 WIB
First Aider Training MNC Peduli, PMI Sosialisasikan Pertolongan Pertama Cedera Jaringan Lunak dan Otot
MNC Peduli dan PMI Gelar Firts Aider Training/Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA - MNC Peduli dan PMI Kota Jakarta Pusat mengadakan first aider training level 2 untuk karyawan MNC Group pada Senin (18/9/2023).

Acara berlangsung di Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, ini diikuti 25 peserta yang merupakan karyawan MNC Group yang berasal dari 4 kawasan MNC Group yaitu MNC Center Kebon Sirih, MNC Studios Kebon Jeruk, MNC Vision Tower Kedoya, dan Lido.

Ketua Harian PMI Kota Jakarta Pusat Asep Djuanda Sunarya mengungkap materi yang diajarkan kepada para peserta di batch 2 ini.

“Ini adalah level kedua dari kemarin yang sudah kita lakukan. Sekarang kita masuk ke jaringan otot dan jaringan lunak,” ujar Asep.

Pelatihan yang dibuat PMI dan MNC Peduli ini bisa menjadi kesempatan untuk mensosialisasikan tindakan pertolongan pertama bila mengalami cedera.

“Dampaknya jelas PMI berterima kasih kepada MNC Group karena berkesempatan untuk mensosialisasikan, baik itu tentang palang merah maupun hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugas PMI,” terangnya.

Asep berharap agar para karyawan bisa mendapat ilmu mengenai pemberian pertolongan pertama saat terjadi kecelakaan ataupun cedera. Ia harap ilmu tersebut bisa diterapkan termasuk di diri sendiri.

